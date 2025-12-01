IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ивайло Мичрев: Трябваше да звъня на министър Даниел Митов, за да работи полицията

Съпредседателят на ДБ поиска оставката на министъра

01.12.2025 | 23:32 ч. Обновена: 01.12.2025 | 23:41 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Даниел Митов трябва незабавно да подаде оставка заради неадекватните мерки на полицията по време на протеста и допускането на безредици.

Това поиска Ивайло Мичрев от ПП-ДБ в ефира на Нова телевизия, след като след мирния протест в София се стигна до безредици пред централата на ДПС.

"Трябваше да звъня на министър Даниел Митов за да работи полицията. Звънях и на Бойко Борисов, но му казах неща, които не са за пред камера. Действията на полицията абсолютно не бяха адекватни. Митов трябва незабавно да подаде оставка. В резултат на неговите неадекватни действия пострадаха и полицаи", заяви Ивайло Мирчев.

Лидерът на ДБ бе категоричен, че сблъсъците са предизвикани от полицията и агитки, а не нормални протестиращи.

Ивайло Мичрев Даниел Митов оставка
