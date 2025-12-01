Пеевски: Румен Радев е истинският организатор на погромите, палежите и хаоса

Лидерът на ДПС-Ново начало коментира погромът, който започна пред централата на партията му. В публикация във Facebook той заяви, че президентът Румен Радев е "показал истинското си лице", а ПП-ДБ са употребили младите.

Ето какво още написа Пеевски:

Радев разкри истинското си лице! Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България!

Румен Радев - Истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си!

Това ли искате за България, г-н Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия? Каква е цената - демокрацията и мирът в държавата!

Вие и ПП-ДБ употребихте младите хора! И те няма да ви простят това.

Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Узунов, приближени олигарси, води страната към анархия!

И всичко това за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв!?

Нищо от това няма да получите, прегазвайки хората! Те няма да допуснат това!

А ние от ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия! С всички демократични средства, ще отстояваме правата на всички български граждани! И правото им на свободен и демократичен вот! И няма да отстъпим от тази отговорност!