Опожарени контейнери и съборени пътни знаци - чистят София след безредиците СНИМКИ

Цяла нощ общински служители почистваха центъра на София, където късно снощи се стигна до безредици след протеста.

По улиците все още има опожарени контейнери, съборени пътни знаци и разхвърляни отпадъци. Офис на ГЕРБ е напълно унищожен и разграбен. На няколко места на булевардите „Васил Левски“ и „Дондуков“ има полицейски коли.

Около 22.00 часа снощи група демонстранти се отправиха първо към централата на ДПС- Ново начало. Там се стигна до първите сблъсъци. Младежи хвърляха камъни и бутилки срещу служителите на реда и подпалиха контейнери. Те унищожиха и един от полицей бус. Безредиците продължиха до полунощ, припомня БГНЕС.