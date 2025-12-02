IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Опожарени контейнери и съборени пътни знаци - чистят София след безредиците СНИМКИ

Офис на ГЕРБ е напълно унищожен и разграбен

02.12.2025 | 08:30 ч. Обновена: 02.12.2025 | 08:36 ч. 25

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Цяла нощ общински служители почистваха центъра на София, където късно снощи се стигна до безредици след протеста.

По улиците все още има опожарени контейнери, съборени пътни знаци и разхвърляни отпадъци. Офис на ГЕРБ е напълно унищожен и разграбен. На няколко места на булевардите „Васил Левски“ и „Дондуков“ има полицейски коли.

Около 22.00 часа снощи група демонстранти се отправиха първо към централата на ДПС- Ново начало. Там се стигна до първите сблъсъци. Младежи хвърляха камъни и бутилки срещу служителите на реда и подпалиха контейнери. Те унищожиха и един от полицей бус. Безредиците продължиха до полунощ, припомня БГНЕС.

протест безредици чистене София
