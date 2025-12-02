Огромен мирен протест в София: после качулки, огън, арести и погроми

Огромният мирен протест в столицата снощи бе помрачен от ултраси с качулки, които пред очите на строените полицаи громиха, палиха и хвърляха каквото им попадне. Малко преди полунощ от СДВР съобщиха за над десетима задържани в центъра на София, като един полицай е със счупен крак, а друг служител на реда е откаран в болница.

Осем линейки бяха изпратени на терен и още три бяха в готовност. На протестите имаше няколко пострадали, които бяха извозени до болнични заведения с различни контузии и наранявания, съобщи в ефира на бТВ говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ в София Катя Сунгарска.

Арестувани са над 10 участници, поне трима полицаи са ранени, единият със счупен крак, а дузина граждани са потърсили лекарска помощ заради травми, предаде БНР.

Сред пострадалите са репортерът на Bulgaria ON AIR Благовест Илиев, както и служител на БНТ, който е част от техническия екип, реализиращ преките включвания.

Малко след 1:30 ч. тази нощ протестът приключи. Движението на автомобили в района на парламента бе възстановено. Продължава да има полицейско присъствие. Последните протестиращи бяха пред Народното събрание. На няколко пъти полицейски бусове и коли опитаха да преминат по пл. "Княз Александър I", но събралите се хора не ги допуснаха.

Полицаи няколко пъти опитаха да разговарят с тях. Черна цивилна кола с включени светлини също опита да премине, хората не позволиха, след което полицаите накараха събралите се да освободят булеварда за движение.

Недоволни се събраха и във Благоевград, Гоце Делчев, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Ловеч, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол.

Държавният глава заяви в публикация в социалната мрежа, че това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира. Румен Радев призова насилието да спре и всички да се придържат към закона. "Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт. Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", посочва държавният глава.

Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев поиска оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. За БТА Василев каза, че Митов е позволил при мирен протест и мирно шествие да се удрят полицаи. Оставката му трябва да е депозирана още тази вечер, заяви той. Според него протестът е приключил мирно, след което обаче шествие е тръгнало към централата на "ДПС-Ново начало" и централата на ГЕРБ.

Ивайло Мирчев също призова за оставката на вътрешния министър заради неадекватната реакция на полицията по време на протеста. По думите му пред Нова телевизия по никакъв начин не е бил подсигурен периметърът, когато е имало по-малки протести, е имало повече полицаи, които охраняват целия път.

При такъв гняв никое правителство с малко здрав разум не би настоявало да остане на власт, заяви пред Българското национално радио (БНР) съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, цитиран от пресцентъра на партията. Протестът тази вечер в София и в много градове на страната беше мирен, огромен, многохиляден. Той ясно заяви гнева си към управляващите - независимо от тези, които се опитаха да го дискредитират, коментира той.

България се вдигна, написа във Фейсбук депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Андрей Цеков.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски отговори на президента с думите "Радев разкри истинското си лице! Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България".

Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от една група качулати хулигани, заяви в ефира на Българската национална телевизия (БНТ) кметът Васил Терзиев по повод протеста тази вечер. Много ясно се виждаха групичките с хора с качулки, облечени изцяло в черно с гаечни ключове, които им стърчат от джобовете, каза кметът Терзиев.

"Продължаваме Промяната" се разграничи от вандализма и насилието по време на протеста тази вечер. Те публикуваха кадри във Фейсбук на мирно протестиращи хора, а под тях написаха: Ето така изглеждаше един от най-красивите, мирни и младежки протести в новата ни история. Случилото се в края му има други автори и ние категорично се разграничаваме от всички прояви на вандализъм и насилие.

"София гори! България протестира! Полицията пази с неохота централите на "Ново Начало" и на ГЕРБ от справедливия гняв на хората. Все пак не ги опазиха", написа във Фейсбук лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Мутрите откраднаха 30 години на българите и това, което се случва, е очаквано и не е изненадващо, смята той. Ако е имало провокация, то тя е срещу търпението на българския народ, отбелязва Василев.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов публикува куплет от поемата "Септември" на Гео Милев в профила си във Фейсбук в нощта на протеста срещу проектобюджета за 2026 г. "Нощта ражда из мъртва утроба вековната злоба на роба:своя пурпурен гняв - величав", написа Костадинов. /БТА