Химически тоалетни паднаха от камион на магистрала "Тракия"

Товарно камионче разсипа товара си – химически тоалетни, преди входа на столицата. Мобилните WC кабинки се стовариха в аварийната лента в района на отбивката за Равно поле на магистрала "Тракия".
За щастие движещите се по автомагистралата коли не са ударени от тоалетна в движение, а още по-радостен е фактът, че кабинките са нови и неупотребявани.
Шофьорът на камионетката веднага отби и започна да събира изпадналия товар от шосето.