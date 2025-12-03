Химически тоалетни паднаха от камион на магистрала "Тракия"

Товарно камионче разсипа товара си – химически тоалетни, преди входа на столицата. Мобилните WC кабинки се стовариха в аварийната лента в района на отбивката за Равно поле на магистрала "Тракия".

За щастие движещите се по автомагистралата коли не са ударени от тоалетна в движение, а още по-радостен е фактът, че кабинките са нови и неупотребявани.

Шофьорът на камионетката веднага отби и започна да събира изпадналия товар от шосето.