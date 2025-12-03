IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Химически тоалетни паднаха от камион на магистрала "Тракия"

Инцидентът е станал малко преди входа на София

03.12.2025 | 12:25 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Товарно камионче разсипа товара си – химически тоалетни, преди входа на столицата. Мобилните WC кабинки се стовариха в аварийната лента в района на отбивката за Равно поле на магистрала "Тракия". 

За щастие движещите се по автомагистралата коли не са ударени от тоалетна в движение, а още по-радостен е фактът, че кабинките са нови и неупотребявани. 

Шофьорът на камионетката веднага отби и започна да събира изпадналия товар от шосето. 

Тагове:

магистрала тракия
