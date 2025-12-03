Депутатите отхвърлиха предложението на Радев за референдум за еврото

Със 135 гласа "против" депутатите отхвърлиха предложението на президента Румен Радев за провеждане на референдум с въпрос "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута евро през 2026 г.”.

Въпросът беше внесен по-рано днес от партия "Възраждане" за разглеждане в пленарна зала, след като Конституционният съд се произнесе, че бившият председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова неправилно не е дала въпроса да бъде разгледан от депутатите.

Рая Назарян, актуалният председател на НС съобщи, че е разпределила въпроса по комисии, веднага след като е било обнародвано решението на Конституционния съд в Държавен вестник. До днес обаче не е готов докладът на водещата комисия - правната.

Така, на пленарното заседание точката за референдум започна да се разглежда в 11:20 часа след три последователни почивки.

Преди това депутатите изчакваха представители на президентството, които да защитят мотивите на държавния глава за провеждане на референдум. Представители обаче не дойдоха в залата и дебатите започнаха по същество.

Основна роля в тях изиграха представителите на "Възраждане", които дори разпънаха в зала транспарант в защита на български лев.