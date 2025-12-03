IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Европрокуратурата повдигна официално обвинения на Федерика Могерини

Тя и другите двама обвиняеми остават на свобода, докато тече разследването

03.12.2025 | 12:47 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Бившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини и още двама души официално се сдобиха с обвинения в измами, корупция, конфликт на интереси и нарушение на професионалната тайна, съобщи днес Европейската прокуратура, цитирана от Ройтерс.

Могерини и двамата други обвиняеми бяха задържани вчера в рамките на разследване на финансови злоупотреби в ЕС. Докато тече разследването обаче, те остават на свобода, тъй като Европрокуратурата прецени, че няма риск да се укрият.

По данни на обвинението другите двама заподозрени са високопоставен служител от Европейската комисия и старши член на ръководството на Колежа на Европа в Брюж.

Засега Могерини не е коментирала обвиненията. 

Европейската прокуратура подчерта, че всички лица се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентните белгийски съдилища.

Вчерашните арести последваха обиски в Европейската служба за външна дейност в Брюксел и в Колежа на Европа - престижно учебно заведение, подготвящо бъдещи кадри на ЕС. Домовете на заподозрените също бяха претърсени.

Могерини беше ръководител на външната политика и дипломатическата служба на ЕС в периода 2014 – 2019 г., а от 2020 г. е ректор на Колежа на Европа.

Според Европейската прокуратура разследването се отнася до предполагаема измама, свързана с финансирано от ЕС обучение на младши дипломати.
(БТА)

Европейска прокуратура Федерика Могерини обвинения
