Откраднаха 25 кг злато и 55 кг сребро от веществени доказателства за 3 млн. евро

Властите в Турция са започнали мащабно разследване, след като в склад за веществени доказателства в съд в истанбулския квартал Бююкчекмедже е била установена липсата на 25 килограма злато и 55 килограма сребро с обща стойност от над 147 милиона турски лири (3 милиона евро), съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

По информация на „Тюркийе тудей“ официални лица установили липсата на ценните метали при проверка на сейфовете в склада, извършена вследствие на дългото отсъствие на техен колега, който отговарял за съхранението на веществените доказателства.

По информация на турската прокуратура основният заподозрян за изчезналите доказателства е избягал в Лондон на 19 ноември, като властите са издали заповед за арест и са предприели действия за екстрадирането му обратно в Турция. Междувременно е задържан и друг служител на същия съд, който е работил временно в склада непосредствено преди установяването на липсите.

В показанията си пред разследващите задържаният е отбелязал, че в помещението за съхранение на доказателства са влизали и излизали множество служители по поддръжката, като е посочил, че според него единствено преглеждането на записите от охранителните камери може да разкрие какво всъщност се е случило.

Властите продължават да разследват дали в кражбата са участвали и други служители и как благородните метали са били изнесени от охраняваното помещение за доказателства, без това да бъде засечено.