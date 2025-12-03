IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Австрийска бюти инфлуенсърка бе убита и напъхана в куфар от бившия си

Намериха тялото ѝ в гора в Словения

03.12.2025 | 13:10 ч. 8
Снимка: Официален профил в Instagram

Снимка: Официален профил в Instagram

Австрийската инфлуенсърка Стефани Пайпер бе открита мъртва почти седмица след мистериозното ѝ изчезване след коледно парти. Според австрийското издание Kronen Zeitung, 31-годишната красавица е била намерена в словенска гора, след като разследващите твърдят, че бившият ѝ приятел, който също е на 31 години, признал, че я е удушил и лично отвел полицията до мястото, където бил скрил тялото ѝ в куфар.

Пайпер изчезнала на 23 ноември, след като се прибрала с такси от парти, съобщават властите. Знае се, че тя е слязла от колата с приятел пред дома си и до тук всичко изглежда наред. Но когато не се появила на планирана фотосесия, близките ѝ веднага подали сигнал.

На 26 ноември властите потвърдили официално, че Пайпер е изчезнала, след като не се явила на работа и не може да бъде открита. Тогава те съобщиха и че нейният бивш партньор е арестуван във връзка със случая.

Полицията описва странна поредица от събития в дните след изчезването.

"Мъжът е пътувал няколко пъти до Словения с колата си. Той не отговаряше на обажданията на разследващите. На 24 ноември, понеделник вечер, словенската полиция съобщи за запален автомобил на паркинга на казино близо до границата. Това беше неговата кола. Намирал се е в непосредствена близост до горящото превозно средство и беше арестуван. Изискана е екстрадицията му в Австрия", пишат властите.

Местните медии Oe24 и 20 Minuten съобщават, че малко след прибирането си у дома след партито, Пайпер изпратила WhatsApp съобщение до своя приятелка, че е стигнала благополучно. Минутa по-късно обаче написала друго - че ѝ се струва, че има някой в стълбището. Съседите също чули скандал и твърдят, че са видели бившия ѝ приятел в сградата.

На следващия ден полицията обявила нов обрат в случая - задържани били и двама членове на семейството на бившия ѝ.

"Задържаните са в ареста и се разпитват. Автомобилът на бившия ѝ приятел не разкри следи, които да помогнат за установяване местонахождението на изчезналата. Разследването се води паралелно в Словения и Австрия, като двете служби работят в тясно сътрудничество", допълват още властите, цитирани от People.

