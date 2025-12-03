IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 91

Серина Уилямс категорична: Не се завръщам към тениса!

Феновете се разочароваха

03.12.2025 | 15:52 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Серина Уилямс отрече всички слухове за завръщане на корта.

След като The Athletic съобщи, че 44-годишната легенда е подала документи за връщане в тестовия пул на Международната агенция за тенис интегритет - задължително за активни състезатели - феновете полетяха от щастие и надежди.

Серина обаче ги приземи мигновено: "O, Боже, хора, не се връщам. Тази суматоха е луда."

В мрежата заваляха разочаровани реакции, а подкастърът Бен Ротенберг директно я попита защо изобщо е кандидатствала за тестовия пул. Други фенове предположиха, че може да играе по двойки с Винъс, но и това пак би било завръщане, пише People.

Не е тайна, че Серина си остави вратичка през 2022 г., когато приключи последния си турнир на US Open, но отказа думата "пенсиониране" и говореше за "еволюция".

От ITIA потвърдиха, че регистрацията ѝ в пулa не означава официално завръщане - просто ѝ дава опция, ако реши.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Серина Уилямс спорт тенис
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem