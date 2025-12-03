Серина Уилямс категорична: Не се завръщам към тениса!

Серина Уилямс отрече всички слухове за завръщане на корта.

След като The Athletic съобщи, че 44-годишната легенда е подала документи за връщане в тестовия пул на Международната агенция за тенис интегритет - задължително за активни състезатели - феновете полетяха от щастие и надежди.

Серина обаче ги приземи мигновено: "O, Боже, хора, не се връщам. Тази суматоха е луда."

В мрежата заваляха разочаровани реакции, а подкастърът Бен Ротенберг директно я попита защо изобщо е кандидатствала за тестовия пул. Други фенове предположиха, че може да играе по двойки с Винъс, но и това пак би било завръщане, пише People.

Не е тайна, че Серина си остави вратичка през 2022 г., когато приключи последния си турнир на US Open, но отказа думата "пенсиониране" и говореше за "еволюция".

От ITIA потвърдиха, че регистрацията ѝ в пулa не означава официално завръщане - просто ѝ дава опция, ако реши.