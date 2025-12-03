IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Александър Русанов напуска КС на "Продължаваме Промяната"

Поводът е гласуване в парламента

03.12.2025 | 15:08 ч. Обновена: 03.12.2025 | 15:09 ч. 24
Снимка: Facebook/Александър Русанов

Юристът Александър Русанов заяви, че напуска Контролния съвет на ПП заради днешното гласуване в парламента за референдум за еврото.
 
"Напускам позицията на председател на Контролния съвет на Продължаваме Промяната - крайно разочарован и омерзен. Прекрасната фасада, зад която се крият подмолни цели, не е и никога няма да бъде дом на борбата за чиста и свята република!

От години твърдим, че се борим с прасето и тиквата, а днес гласуваме заедно с тях, в разгара на най-големите протести от 35 години - това е обида към всички хора, които излязоха по улиците последните дни!", написа в социалните мрежи Русанов.

