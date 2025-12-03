Нова лятна дестинация през 2026 г. на "България Еър": Великолепният Порто

Кой забележителен европейски град с история, култура и забележителна кухня е в списъка ви за посещения, но не сте имали възможност да го разгледате досега, поради липсата на директни полети от София? Отговорът на този въпрос може да бъде нееднозначен за различните пътешественици, но през април 2026 г. той ще звучи така – Порто, емблемата на Португалия.

На 9 април стартира изцяло новата линия в полетната мрежа на „България Еър“ с директни полети от София до Порто и обратно. Полетите ще се изпълняват два пъти седмично – всеки четвъртък и неделя през летния сезон /април – октомври/. Най-ниската цена ще бъде 139 евро за еднопосочен полет в икономична класа. Тарифата предлага безплатен check-in, 10 кг ръчен багаж и допълнителна лична вещ (дамска чанта или лаптоп), както и комплименти на борда - безплатен кетъринг с топли и студени напитки, сандвич, кафе и шоколадче.

Порто е град с много лица, които комбинират в себе си забележително културно наследство, специфична архитектура и красиви места за снимки. Градът ви дава много поводи за разнообразни пътувания - от великолепни паркове, през посещение на редица културни и артистични събития, модерни музеи и досег с португалската кухня. Не пропускайте да посетите стария град, в който мостовете и кулите дават визуален чар и усещане за непреходна стойност. Разходете се по романтичната Рибейра, изкачете се до върха на кулата „Клеригос“ за спираща дъха панорамна гледка, посетете легендарната книжарница Livraria Lello и се потопете в изкуството и природата на Serralves. Не пропускайте и дегустация на вино в прочутите изби на Вила Нова де Гая.

Дестинацията е подходяща както за кратка градска почивка в края на работната седмица, така и за по-дълъг престой с по-разнообразна програма, потапяща ви в португалската култура. Порто е идеален за дълъг уикенд – компактен, вдъхновяващ и гостоприемен. А с удобните полети с две честоти седмично на националния авиопревозвач пътуването никога не е било по-лесно.

Открийте очарованието на Порто – град на златни залези, емблематични мостове, вино от световна класа и живописни квартали. Новата директна линия на „България Еър“ отваря вратата на любопитните пътници към един от най-красивите португалски градове, съчетаващ в себе си забележителна история, култура и модерна атмосфера.

Порто ви очаква с чаровни места, безброй истории и скрити съкровища. Вашето следващо европейско вдъхновение започва през април 2026 г.

Билети за новата линия София – Порто – София може да закупите от официалния сайт на националния авиопревозвач, чрез мобилното приложение, в офисите на компанията в страната и чужбина, както и през партньорските туристически агенции.