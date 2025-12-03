Парламентът отхвърли законопроекта на МЕЧ за ограничаване на хазарта

Парламентът отхвърли на първо четене законопроекта за хазарта, внесен от Христо Расташки от МЕЧ и група народни представители, с 58 гласа „за“, 14 „против“ и 96 „въздържал се“.

Законопроектът имаше за цел да ограничи и регулира разпространението на хазарта у нас. Предлагаше се да бъде забранено организирането на хазартни игри от частни оператори и да се даде възможност на държавата да установи монопол върху тази дейност чрез Българския спортен тотализатор.

Климент Шопов („Възраждане“) коментира, че хазартът е тумор в нашето общество и единственото решение е той изцяло да бъде забранен. Той отбеляза, че с този законопроект се позволява онлайн хазарта. Зависимите ще хранят държавния бюджет, ако този законопроект ще бъде приет, заяви Шопов. Той обаче посочи, че положителното в законопроекта е, че ще има държавен контрол. Шопов коментира, че вариантът, който МЕЧ предлага, е по-добър от това, което имаме в момента, и затова „Възраждане“ ще го подкрепи.

Христо Расташки (МЕЧ) обясни, че законопроектът предвижда целият хазарт да бъде съсредоточен в Българския спортен тотализатор, което ще ограничи хазарта в България. Хазартът ще е под държавен контрол, отбеляза той. Според Расташки държавата може да позволи хазарта дотолкова, доколкото да се издържат спортът и културата, но може да бъде и напълно спряна хазартната дейност и да няма никакви казина в България.

Бранимир Балачев (ГЕРБ-СДС) коментира, че за пореден път от МЕЧ предлагат закон, който е противоконституционен. Той цитира Конституцията, която посочва върху какво може да се установи държавен монопол. Балачев посочи също, че законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност. Поради тази причина цялата ни група ще гласува против, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС. Хазартът или трябва да се забрани изцяло, от което държавата ще загуби 200 млн. евро и ще възникне т.нар. нелегален хазарт, или ще трябва да го оставим, защото е носител на големи приходи, посочи той. Оборотите от хазарт са от друго място, не са от българските граждани, заяви Балачев. Той посочи, че във Варна всяка седмица пристигат минимум два самолета с иранци и израелци.

Александър Симидчиев от „Продължаваме промяната-Демократична България“ коментира, че тютюнопушенето, алкохолната зависимост и хазартната зависимост могат да бъдат отчитани като приход, но това, което излиза през НЗОК и през личните джобове на хората, е много повече от приходите в бюджета. Затова има държави, които не допускат тези дейности на тяхна територия, допълни той.

Тотализаторът трябва да бъде силен, български, а не приватизиран, заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Това не е най-добрият законопроект, но показва намерения за ограничаване на хазарта, посочи той.