"Сънливият Дон“: Президентът Тръмп заспа по време на заседание на кабинета

Сънливият Джо може би вече е заменен от Сънливия Дон. Президентът на САЩ като че ли задряма по време на последното дълго заседание на кабинета.

Очите на Доналд Тръмп сякаш се присвиха, след като насърчи всеки член на кабинета си да се похвали с постиженията си през първата година от работата на администрацията.

79-годишният главнокомандващ също така отхвърли въпроси за здравето си по време на срещата, която продължи два часа и 18 минути.

В понеделник от Белия дом публикуваха повече подробности за ЯМР, проведен като част от годишния му медицински преглед.

Потребителите на социалните медии бързо реагираха на кадри от заседанието на кабинета, наричайки президента "Спящият комадир“.

"Президентът Тръмп слушаше внимателно и ръководеше целия тричасов маратонски кабинетен съвет“, каза прессекретарят Каролайн Ливит пред Daily Mail в изявление.

Преди очите на Тръмп да си починат, той твърдеше, че медиите трябва да се фокусират върху отразяването на победите му на границата.

"Но винаги намираш нещо ново, като например: "В добро здраве ли е?“, каза президентът и добави саркастично: "Байдън беше страхотен“.

"Седя тук и правя по четири пресконференции на ден. Задавам въпроси на много интелигентни лунатици - на вас, хората. Давам правилните отговори. Никога няма скандал. Никога няма проблем. Давам ви отговори и решавам вашите малки проблеми“, продължи Тръмп.

Членовете на кабинета започнаха да се смеят, когато президентът продължи.

"Връщате се назад и не можете да намерите нищо, но намирате, правите истории за това, че Байдън е бил в чудесно здраве. Този ​​човек не можеше да направи пресконференция осем месеца", каза още Тръмп.

"Ако отида някъде един ден, имах един, в който не направих пресконференция и се започва: "Нещо не е наред с президента“, продължаваше президентът на САЩ.

Именно понякога несвързаните публикации на президента в Truth Social, включително една, насочена към губернатора на Минесота Тим Уолц, накараха Уолц, кандидатът за вицепрезидент на Демократическата партия през 2024 г., да поиска Белият дом да публикува резултатите от ЯМР на Тръмп.

На въпрос за коментарите на Уолц в неделя на борда на Air Force One, Тръмп даде зелена светлина за публикуването на резултатите от ЯМР, което Ливит разкри в понеделник.

"Вие сте луди“, каза Тръмп на репортерите, събрали се в кабинета. "Ще ви уведомя, когато има нещо нередно. Ще дойде ден, в който това ще се случи на всички нас. В момента мисля, че съм по-проницателен, отколкото бях преди 25 години, но кой, по дяволите, знае", беснееше Тръмп.

"Във всички тези исторически срещи президентът и неговият невероятен екип подчертават изчерпателния списък с постижения, които са постигнали от името на американския народ, за да направят Америка отново велика“, добави след срещата прессекретарят.