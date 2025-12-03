IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Разграбиха комплектите с евромонети от пощенските клонове

Ново зареждане не се предвижда до края на седмицата

03.12.2025 | 17:07 ч. 17
БГНЕС

Комплектите с евромонети бързо са изчерпани в голяма част от пощенските клонове. Това показва справка в няколко случайно подбрани офиса.

Още преди 11 ч. от Централната поща в София съобщиха, че наличностите вече са разграбени. По думите на служителите те са получили твърде малък брой комплекти за предлагане.

В по-малък столичен клон обясниха, че разполагат едва с десет доставени комплекта.

Подобна е ситуацията и в малък клон в Стара Загора, където също не са останали комплекти. Ново зареждане не се предвижда поне до края на седмицата, но служителка коментира, че очаква наличности през периода на изплащане на пенсиите, информира БНР.

От началото на декември БНБ предлага тези комплекти за продажба, а по информация на банката те се продават и чрез търговските банки.

Тагове:

евромонети пощи евро
