Преди еврото: Октомври е бил рекорден месец за жилищното кредитиране

Данните показват, че октомври беше рекорден месец за жилищното кредитиране. Това показва последният напън преди влизането в еврото. През последните няколко години покупките на имоти с кредити се увеличават с между 9% и 15% всяка година. Ноември беше по-спокоен месец, но отново виждаме ръст спрямо миналия ноември. Това каза Тихомир Тошев, управител на "Кредит Център", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

До последно банките ще усвояват кредити, тъй като много хора се опитват да завършат сделките до края на годината. Във всички групи купувачи има активност. „Дори хората с по-ниски доходи продължават да са на пазара, въпреки че цените на имотите ги поставя на ръба да вземат погрешно финансово решение“, коментира гостът.

Съвети за жилищно кредитиране

Моят съвет е да не се отива на максимума, тъй като отделеното на 50% от доходите за покриване на кредит е огромно натоварване върху семейния бюджет. Около 25% от кредитополучателите са в тази ситуация в момента. Хората живеят с надеждата, че ръстът на доходите ще продължи със същите темпове през следващите години. Прогнозите обаче по-скоро са за забавяне на икономиката през следващите 1-2 години.

Според събеседника средният размер на кредитите гони 300 000 лева. В София обикновено задлъжняваш с между 400 000 и 500 000 лева. Едва ли БНБ ще въведе ограничение до 40% от доходите да отиват за погасяване на кредит, но вероятно обмисля подобна мярка.

Охлаждане, пазарът започва да се регулира сам

Част от рисковите играчи догодина ще се изтеглят. Има едно пренавиване заради приемане на еврото и очакването, че имотите ще поскъпнат. „Следващата година очаквам спад от 20% при сделките с имоти“, прогнозира Тошев.

Той допълни, че през следващата година се очаква задържане на цените на жилищата. Търсенето все още е стабилно, но леко намалява през последните няколко месеца. Предлагането продължава да е ниско, тъй като голяма част от проектите вече са продадени. Предлагането на вторичния пазар вероятно ще се повиши.

Част от анализаторите на пазара очакват, че инвеститорите ще забавят или отложат част от проектите, което може да повлияе на търсенето и предлагането на пазара. Тошев посочи, че не споделя тази прогноза, но такъв сценарий е възможен предвид политическия и икономическия риск.

По-голямата част от банките ще запазят начина, по който определят лихвите досега. Някои от по-малките банки може да направят промени, но високата ликвидност в българските банки прави възможно те да дават по-добра цена. Колко ще продължи това зависи от политическата обстановка и рисковете при ипотечния пазар.

„Друга важна тенденция е това, че данъците през следващите години вероятно ще нарастват, въпреки всичко. За да имаме по-добра инфраструктура и сигурност, трябва да има добра доходност към държавата“, обясни гостът.

