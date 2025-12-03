IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Спряха преминаването на ГКПП "Кулата" заради блокадите на гръцките фермери

В района има засилено полицейско присъствие

03.12.2025 | 14:36 ч. Обновена: 03.12.2025 | 14:36 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Преустановено е преминаването през граничния пункт „Кулата“ от българска страна, съобщи БТА.

В района има засилено полицейско присъствие. Образува се опашка от леки коли и тежкотоварни автомобили.

Шофьор на един от камионите каза, че е разговарял с полицаи, които са му обяснили, че не е възможно да премине границата заради протеста на гръцките фермери.

По-рано гръцки медии съобщиха, че протестът на гръцките земеделски производители и животновъди се разраства с нови пътни блокади, които се подсилват с трактори и друг вид селскостопанска техника. По информация на гръцката държавна телевизия ЕРТ в района на Тесалия, Централна Гърция, по пътищата вече са разположени над 4000 земеделски машини, а от днес в областта има и нова пътна блокада край град Трикала. 

Остават блокирани и редица главни пътища – магистралата Солун – Атина при Малгара и Лариса, главният път E65 при Кардица, магистралата Егнатия при Комотини и др. На тези места властите са осигурили алтернативни обиколни маршрути.

Протестиращите земеделци от Серес, Северна Гърция, обявиха намерение днес по обяд да блокират и граничния пункт Промахон (срещу Кулата) на границата с България.

 

Кулата Гърция фермери блокади
