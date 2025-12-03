IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 103

Чобанов: Правителството се поддава на натиска

Буфери в бюджета могат да бъдат намерени, добави той

03.12.2025 | 17:22 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Тази политика, която се е провеждала досега, води до един структурен дефицит, който вече възниква в бюджета. Той трябва да бъде коригиран и това може да стане чрез овладяване на разходите. Мнението е на икономиста Димитър Чобанов, дадено пред БНР.

По думите му в момента правителството се поддава на натиска, на който е подложено. 

"Едновременно се струпаха няколко неща – повишението на осигуровките, повишението на данъка върху дивидентите, силното увеличаване на административната тежест. Нямаше как това да не предизвика реакция. Реакцията на работодателските организации този път също беше далеч по-остра, отколкото при предишни бюджети”, добави икономистът.

Чобанов каза още, че оттук нататък ситуацията изглежда сложна и обясни: "Освен този допълнителен дефицит, който възниква сега, това, което не е ясно, е как по принцип би се изпълнил този бюджет, дори да бяха приети тези мерки”.

Свързани статии

Експертът е на мнение, че основният проблем в бюджета е разходната част - “там трябва да се търсят вариантите и мерките, а не увеличаването на данъчни ставки или увеличаване на административната тежест”.

“Събираемостта върви добре. Трябва да бъде направено по-реалистично планиране на приходната част на бюджета". В капиталовата програма имаше твърде голяма неефективност”, обясни Чобанов и посочи, че по тази причина орязването й не е чак толкова лоша новина.

"Този преглед трябва да се случи не само по отношение на капиталовата програма, но и по отношение на текущите разходи. Буфери могат да бъдат намерени и в останалата част от бюджета“, каза икономистът.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Димитър Чобанов икономика бюджет правителство бюджетен дефицит буфер работодатели синдикати
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem