Бавен руски напредък на бойното поле на фона на американския натиск за мир

Не е случайно, че Русия обяви, че най-накрая е поела пълен контрол над Покровск, в източна Украйна, точно когато Стив Уиткоф, специален пратеник на Доналд Тръмп, и Джаред Кушнер, зет на американския президент, пристигнаха в Москва за мирни преговори. Преговорите за прекратяване на войната ще бъдат силно повлияни от възприятията за нейното развитие. Русия със сигурност ще иска да създаде впечатление, че победата й е неизбежна. Но не е ясно дали Русия е превзела напълно Покровск – или дали може да продължи да натиска по-дълго, отколкото Украйна може да удържи, пише The Economist.

С изключение на нахлуването в руския регион Курск, Украйна губи територия почти непрекъснато от 2022 г. насам. Руското настъпление е малко по-бързо тази година в сравнение с миналата. През 2025 г. руските сили са превзели досега 4562 квадратни километра украинска територия, според изчисленията на The Economist, които използват карти от Института за изследване на войната (ISW), един мозъчен тръст. За сравнение, през 2024 г. са били 3734 квадратни километра. През ноември руските войски постигнаха едни от най-големите си успехи за годината, като през последните 30 дни са превзели 690 квадратни километра. Това означава, че на всеки 24 часа са поемали контрола над площ, равна на около един и половина LAX – международното летище на Лос Анджелис.

Въпреки това, дори и при по-бързото темпо на Русия напоследък, нейният общ напредък остава бавен. През последните три години Русия е превзела само 1,45% от територията на Украйна, където живее приблизително същият дял от населението й преди инвазията. Нито един голям град не е сменил собственика си. Русия се бори от 14 месеца да превземе напълно Покровск, който с население от 61 000 души беше едва 73-тият по големина град в Украйна преди войната. Дори и сега ISW твърди, че градът не е паднал напълно. Ако например Русия иска да получи пълен контрол над източните украински региони Херсон, Запорожие, Донецк и Луганск, тя трябва да завземе още 20 345 квадратни километра, или 1453 LAX. Дори и при сегашното темпо, това би отнело време до май 2028 г.

Настъплението на Русия също е струвало огромна цена.

Според оценка на изданието, досега между 1 и 1,35 милиона руски войници са били убити или ранени във войната. Това вероятно е повече от броя на американските войници, убити или ранени през Втората световна война. Вероятно 1% от предвоенното мъжко население на Русия в боеспособна възраст е загинал в Украйна. Според Марко Рубио, американски държавен секретар, 100 000 руски войници са загинали през първата половина на 2025 г. Русия може да срещне все по-големи затруднения да продължи да финансира военните си действия, ако, както се очаква, цените на петрола паднат през следващата година. Всичко това може да затрудни продължаването на натиска с същата сила.

Други фактори обаче сочат, че напредъкът на Русия може да се ускори през следващите месеци. Загубите на Украйна на бойното поле също са тежки и тя се сблъсква с недостиг на работна ръка. По-голямата част от боевете в Украйна напоследък се водят в градски условия, което води до малки териториални печалби, но вероятно до важни стратегически победи. Дори малките напредъци в места като Покровск могат да бъдат трамплин за по-големи успехи. Русия също изглежда да печели предимство над Украйна във войната с дронове, което й позволява да нанася по-ефективни удари по врага далеч зад фронтовата линия. Това може да допринесе повече за намаляване на влиянието на Украйна в преговорите, отколкото малките териториални печалби на Русия.

Присъствието на Уиткоф в Москва може да тревожи Украйна. Ако Америка реши, тя може да затрудни стратегическата въздушна кампания на Украйна, като ограничи споделянето на разузнавателна информация. Тя може също да спре да продава оръжия на Европа, които континентът по-късно доставя на Украйна. Междувременно Европа все още се бори да предостави на Украйна необходимите ресурси, за да продължи да се бори, особено сега, когато почти нищо не идва директно от Америка. Владимир Путин, президентът на Русия, се надява, че отбраната на Украйна ще се срине, първо бавно, а после внезапно, ако неговите войски продължат да натискат. Най-вероятно засега обаче е, че докато не бъде сключено мирно споразумение, войната просто ще продължи.