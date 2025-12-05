IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами, завлекли хазната с милиони

Акцията е проведена под надзора на Европейската прокуратура

05.12.2025 | 09:19 ч. 16
Снимка: БГНЕС

ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами под надзора на Европейската прокуратура, съобщи БНТ.

В четвъртък сутринта служители на двете агенции са влезли едновременно в над 40 офиси на фирми и частни адреси в София и страната. Акции е имало в Пловдив, Русе, Добрич и други градове.

Има задържани лица и големи суми пари и документи.

По първоначална информация става дума за големи фирми, свързани с търговия и производство на селскостопански стоки. Щетата от спестените данъци била за милиони, твърдят запознати с разследването.

