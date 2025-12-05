Пиян младеж предизвика катастрофа с двама пострадали

Двама са пострадали при катастрофа в Свищовско тази нощ, след като водач е седнал зад волана след употреба на алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Произшествието е станало тази нощ около 04:00 ч. в свищовското село Царевец. По информация от дирекцията лек автомобил, управляван от 19-годишен от Свищов, е самокатастрофирал. В резултат на това с различни травми в плевенската болница са откарани водачът и 25-годишният му спътник.
При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел положителна реакция, с наличие на алкохол над 1,2 промила, уточняват от полицията.
Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.