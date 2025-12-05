IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пиян младеж предизвика катастрофа с двама пострадали

Пътният инцидент е станал тази нощ край Свищов

05.12.2025 | 11:57 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Двама са пострадали при катастрофа в Свищовско тази нощ, след като водач е седнал зад волана след употреба на алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало тази нощ около 04:00 ч. в свищовското село Царевец. По информация от дирекцията лек автомобил, управляван от 19-годишен от Свищов, е самокатастрофирал. В резултат на това с различни травми в плевенската болница са откарани водачът и 25-годишният му спътник.

При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел положителна реакция, с наличие на алкохол над 1,2 промила, уточняват от полицията.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

Свищов катастрофа пиян шофьор пострадали в катастрофа
