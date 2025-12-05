IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ПП внесоха вота на недоверие: Бъдещето принадлежи на младите

Вотът е внесен с подкрепата на АПС и МЕЧ

05.12.2025 | 12:00 ч. Обновена: 05.12.2025 | 12:06 ч. 26
Снимка: БГНЕС

Депутатите от "Продължаваме промяната" - "Демократична България" внесоха вот на недоверие срещу правителството. 

"Явно правителството не чу големия протест и не си подаде оставката. Днес, както обещахме на всички хора, които протестираха, и на всички граждани, които не одобряват това управление, ако вярваме на социологическите проучвания, това са над 70% от пълнолетното население на България, внесохме вот на недовелие. Това е първият вот, който се внася и с участието на най-младото поколение в България. Бъдещето принадлежи на тях и ние сме длъжни да им го осигурим. Ако това правителство има грам разум, то ще подаде оставка. Ако не подаде оставка, в деня на обсъждане на вота, ще свикаме още по-голям протест", заяви на брифинг председателят на ПП Асен Василев.

По думите на Божидар Божанов правителството губи подкрепа с всяка изминала минута. 

"Внесохме този вот на недоверие с подкрепата на АПС и МЕЧ", добави той. "Очакваме в зала той да бъде подкрепен от всеки, който има малко останал политически инстинкт. Очакваме да отидем на избори възможно най-бързо, защото с тази гражданска енергия, която имаме в момента, очакваме да има много по-висока избирателна активност и в тази избирателна активност да бъдат удавени всички купени гласове."

Божанов настоя за изцяло машинно гласуване. 

Ивайло Мирчев призова Делян Пеевски да спре да използва българските роми като щит. По думите му се организира контрапротест следващата седмица в София от ДПС-НН. 

"Внасяме вот на недоверие за провала в икономиката. Искам да припомня една знаменателна фраза на американския президент Клинтън, който каза: "Икономиката, глупако!". Така че, глупаците да вземат да си дадат сметка защо искаме това правителство да си отиде", заяви Атанас Атанасов. 

