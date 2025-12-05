Защитата на Благомир Коцев обжалва размера на гаранцията му от 200 000 лв.

Защитата на кмета на Варна Благомир Коцев обжалва определената му мярка за неотклонение "парична гаранция", съобщиха от пресслужбата на Окръжния съд в крайморския град. Адвокатите оспорват размера на гаранцията – 200 000 лева, и настояват или да не бъде определяна мярка за неотклонение за Коцев, или тя да бъде най-леката – „подписка“.

Предстои внесената от защитата жалба да бъде разгледана от Апелативен съд – Варна.

Кметът на Варна бе задържан на 8 юли, а случаят бе поет от Софийска градска прокуратура. На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжен съд-Варна, а не от Софийския градски съд. Чрез централизираната система за случайно разпределение на делата за съдия по процеса бе определена Светла Даскалова. На 27 ноември Коцев бе пуснат под гаранция от 200 000 лева.

Кметът на Варна е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда, заедно с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Ивайло Маринов и шефката на канцеларията на кмета – Антоанета Петрова. От прокуратурата поставиха в престъпния сговор и депутат от действащото Народно събрание, без да посочват името му и без да има обвинение срещу народен представител. Според обвинението неизвестният депутат е в сговор с Коцев, съветниците и бизнесмена Маринов. От юли 2024 г. до края на май 2025 г. те са се сговорили във Варна и в София за подкупи и принуда за имотни облаги. След внасянето на делото в съда, от държавното обвинение поясниха, че материалите, касаещи дейността на този депутат, са отделени в друго досъдебно производство.