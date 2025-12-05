IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В кадър: Ден преди Никулден, опашки за риба на Женския пазар

Шаранът традиционно е предпочитан за празничната трапеза

05.12.2025 | 14:02 ч. 0

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Ден преди Никулден на Женския пазар в София има опашки от клиенти, желаещи да си закупят прясна риба. Въпреки разнообразието, шаранът си остава предпочитан избор за празничната трапеза.

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) продължават проверки на пазари и магазини, за да гарантират безопасността на предлаганите продукти.

Търговци препоръчват на потребителите да избират прясна и добре етикетирана риба. Те препоръчват да се обръща внимание на очите на рибата - те трябва да са ясни и изпъкнали.

Люспите трябва да са блестящи и здраво прилепнали към тялото, а месото твърдо и еластично при натиск.

Кадрите улови фоторепортерът на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев

Това се случи Dnes, за важното през деня

София Женски пазар Никулден риба шаран опашки
