В кадър: Ден преди Никулден, опашки за риба на Женския пазар

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 11 / 11

Ден преди Никулден на Женския пазар в София има опашки от клиенти, желаещи да си закупят прясна риба. Въпреки разнообразието, шаранът си остава предпочитан избор за празничната трапеза.

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) продължават проверки на пазари и магазини, за да гарантират безопасността на предлаганите продукти.

Търговци препоръчват на потребителите да избират прясна и добре етикетирана риба. Те препоръчват да се обръща внимание на очите на рибата - те трябва да са ясни и изпъкнали.

Люспите трябва да са блестящи и здраво прилепнали към тялото, а месото твърдо и еластично при натиск.

Кадрите улови фоторепортерът на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев