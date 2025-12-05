Полицията разби нова наркооранжерия във Варна

В рамките на национална операция по линия противодействие разпространението на наркотични вещества, полицията във Варна разкри поредна наркооранжерия, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град

Задържан е 49-годишен варненец, известен на полицията. Срещу него е образувано досъдебно производство за държане на наркотични вещества с цел разпространение и отглеждане на растения от рода на конопа.

Разбитата от криминалистите наркооранжерия е във Варна, уточниха за БТА от полицията. Тя е била обособена от задържания, а в нея са намерени 96 растения марихуана.