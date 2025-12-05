IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Полицията разби нова наркооранжерия във Варна

Задържан е 49-годишен варненец, известен на полицията

05.12.2025 | 14:33 ч. 0
Снимка: МВР, архив

В рамките на национална операция по линия противодействие разпространението на наркотични вещества, полицията във Варна разкри поредна наркооранжерия, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град

Задържан е 49-годишен варненец, известен на полицията. Срещу него е образувано досъдебно производство за държане на наркотични вещества с цел разпространение и отглеждане на растения от рода на конопа.

Разбитата от криминалистите наркооранжерия е във Варна, уточниха за БТА от полицията. Тя е била обособена от задържания, а в нея са намерени 96 растения марихуана.

Варна наркооранжерия ОДМВР-Варна
