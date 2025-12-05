IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трима са загинали при катастрофа край търговищкото село Дралфа

Сигналът за инцидента е подаден днес около 15:36 часа

05.12.2025 | 17:22 ч. 14
БГНЕС

Трима души са загинали при катастрофа край търговищкото село Дралфа. Движението в района на пътното произшествие е преустановено, каза говорителят на Областната дирекция на МВР в Търговище Ани Кръстева. 

Сигналът за инцидента е подаден днес около 15:36 часа. Катастрофата е в района на пътя между селата Дралфа и Голямо ново. По първоначална информация лек и товарен автомобил, които са се движели в противоположни посоки, са участниците в катастрофата. На място са загинали трима души, пътували в леката кола, посочи Кръстева пред БТА.

Водачът на товарния автомобил е тестван за алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни. 

Извършва се оглед на местопроизшествието. Движението е преустановено. Осигурени са обходни маршрути. За пътуващите в посока Попово – Търговище – през селата Росина – Кошничари – Глогинка. А за пътуващите в посока Търговище – Попово – през селата Лиляк – Александрово – Горна Кабда.

От полицията допълниха, че движението се регулира от екип на “Пътна полиция” и на Районното управление в Търговище. 

катастрофа загинали Гърговище МВР
