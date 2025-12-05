Каква е тайната на дълголетието на Дик Ван Дайк?

Дик Ван Дайк може и да наближава 100-ия си рожден ден, но се чувства на 13. 99-годишната звезда отдава дългия си живот на позитивния си поглед върху живота – по-точно на факта, че никога не се ядосва.

"Винаги съм си мислил, че гневът и омразата са нещо, което разяжда човек отвътре", каза актьорът от "Чао, бърди" пред списание People в скорошно интервю. "И никога не съм успявал да създам чувство на омраза. Имаше неща, които не харесвах, хора, които не харесвам и не одобрявам. Но никога не съм успявал да изпитам пламенна омраза."

Той добави, че баща му, Лорън Ван Дайк, е бил "постоянно разстроен от състоянието на нещата в живота си и затова е починал на 73-годишна възраст."

Според редица проучвания, 99-годишният мъж може би е на прав път

Изследователи са установили, че оптимистите се радват на по-високи нива на благополучие, по-добър сън, по-нисък стрес и дори по-добро сърдечно-съдово здраве и имунна функция - което допринася за по-дълъг живот. Проучване, проведено от университета Дърам в Обединеното кралство през 2022 г., стигна до това заключение, след като изследователи проследиха продължителността на живота на близо 160 000 жени на възраст между 50 и 79 години в продължение на 26 години, установявайки, че оптимистите са живели по-дълъг и щастлив живот. Проучване от 2016 г., публикувано в American Journal of Epidemiology, подобно установи, че оптимизмът е широко и силно свързан с по-нисък риск от смъртност: то установи, че хората с по-голям оптимизъм са по-склонни да постигнат изключително дълголетие, живеейки над 85 години.

Лесли Паркинсън, консултант клиничен психолог, специализиран в невропсихофизиология, казва, че оптимистите са склонни да решават проблеми по-ефективно и са по-склонни да вярват, че им се случват добри неща.

"Оптимистичните хора са склонни да възприемат по-здравословно поведение, да управляват стреса по-ефективно, подобно на Дик Ван Дайк, и да имат по-голяма емоционална устойчивост“, казва тя пред The Independent. "Механизмите за това все още се изучават, но оптимистите са склонни да спортуват редовно, да поддържат по-добра диета и да имат по-малко навици. Те не пушат толкова много и не консумират прекомерни количества алкохол."

В новата си книга "100 правила за живот до 100: Ръководство на оптимиста за щастлив живот" Ван Дайк подкрепя тази теория – и скоро ще има статут на столетник, за да я докаже. На 99 години той ходи на фитнес три пъти седмично, танцува и отдава заслуга на съпругата си Арлийн Силвър – която е наполовина по-млада от него - на 54 години - за това, че го поддържа млад. В книгата той си спомня как е използвал запазената си марка спокойствие, за да се справя с трудни ситуации – включително като е успял да обезвреди нападател с нож в обществена тоалетна в края на 50-те години на миналия век само с хумор.

"Молейки се човекът да не е бил наистина луд по убийството и просто да се е "забавлявал" малко с мен, се опитах да се съглася с неговата "шега". За съжаление, това, което всъщност излезе от устата ми, е забравено, но съм сигурен, че е бил неуспешен опит за хумор. Каквото и да казах, определено не го разсмя. Но поне го държеше в затруднено положение достатъчно дълго, за да избягам през вратата, ненаръган", разказва той. "Няма нищо по-хубаво от малко спонтанен, самоироничен хумор, за да се спре ситуацията, която е на път да стане напрегната."

Гледането от добрата страна на нещата очевидно е послужило добре на Ван Дайк, но това не означава, че трябва да въплъщавате Далай Лама, за да живеете добре. Д-р Ник Зигурис, консултант клиничен психолог в Stronger Minds, казва, че е скептичен към онези, които твърдят, че никога не изпитват гняв или омраза. Макар че гневът може да предизвика отделянето на кортизол - хормонът на стреса, свързан с проблеми като хроничен стрес и лош сън - изразяването му, вместо потискането му, често е по-здравословно.

"Има някои ситуации, в които абсолютно трябва да се чувствате ядосани, когато в живота ви се случва нещо наистина несправедливо. Това ще ви даде чувство за овластяване да направите нещо по въпроса и да преодолеете несправедливостта, която се случва в живота ви", обяснява д-р Зигурис. Според него разделянето на действителната емоция от изразяването на тази емоция е ключовата част. "Гневът е емоцията, но агресията и насилието биха били израз на гняв. Но трябва да помислите защо се чувствате ядосани - може би е защото изпитвате увство на тъга или тревожност отвътре."

За да се постигне оптимистична перспектива, човек не бива да пренебрегва по-трудните емоции

"Потискането или репресирането на гнева има значителни недостатъци, водещи до различни проблеми с физическото и психическото здраве", обяснява Паркинсън.

Тъй като емоцията не просто изчезва, тя се "интернализира и се проявява по нездравословни начини", което може да постави тялото в продължително състояние на стрес.

Ако се чудите дали сте способни на начина на мислене на Ван Дайк, знайте, че това да бъдеш оптимистичен човек се дължи и на комбинация от екологични, биологични и социологически фактори. Ако сте отгледани от родител, който винаги е гледал на светлата страна, има вероятност и вие да сте естествено оптимистични. Според списание в Proceedings of the American National Academy of Sciences от 2019 г., оптимизмът е приблизително 25 до 30 процента наследствен, въпреки че фактори като доходи, образование, местоположение и социален статус също оформят колко оптимистичен е човек.

Ако не сте били благословени с вроден оптимизъм, д-р Зигурис препоръчва терапевтичен подход, който ви насърчава да се отдалечите и да видите по-голямата картина, като ви помага да не се фиксирате върху негативите.

"Имаме много предубеждения и докато преминаваме през живота, сме склонни да усвояваме някои негативни възгледи от житейския си опит. Става въпрос за това да имате точна представа за себе си и за света около вас", обяснява той. "Така че, ако сте били във връзка, в която някой ви е наранил значително, може да очаквате същия проблем в следващата връзка. Но като осъзнаете това основно убеждение, което е развито в отговор на това житейско преживяване, можете да започнете да го поставяте под въпрос. Така че, добре, тази връзка беше такава. Но какво да кажем за всички други връзки, които имах?"

Паркинсън казва, че всички можем да бъдем по-скоро като Ван Дайк, като съзнателно търсим възможности да пренасочим фокуса си към положителни алтернативи, когато се случат трудни събития.

"Едно нещо, което изследователите предлагат например, е ако сте заседнали в чакане на среща, използвайте това време да не се дразните, а да направите нещо позитивно, да се обадите на приятел, да прочетете книга, да седнете и да медитирате, а също така, разбира се, да поддържате ниски нива на стрес", препоръчва той.

Така че, следващия път, когато сте заседнали в бесен трафик, бъдете по-скоро като Дик Ван Дайк: смейте се, пуснете си музика и се насладете на паузата.