IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 98

Кийт Ърбан съжалява за развода си с Никол Кидман – чувства, че е сгрешил

Кънтри певецът беше уловен на летището в Ел Ей да изглежда доста потиснат

05.12.2025 | 19:22 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Съжаленията на 58-годишния Кийт Ърбан за развода му с Никол Кидман са разкрити.

Говори се, че кънтри певецът се чувства самотен и изолиран, след като е загубил „най-голямата си поддръжничка“ в лицето на Никол след хаотичната им, но и изненадваща раздяла в края на лятото.

Според нови източници, Кийт е започнал да осъзнава реалността и да чувства, че е допуснал огромна грешка, развеждайки се с Кидман, която някога описваше като своя сродна душа.

Ърбан се раздели с холивудската актриса през септември след 19 години брак. Раздялата им, след близо две десетилетия, отбеляза първия Ден на благодарността за Кийт без семейство и според съобщенията това го е накарало да се чувства по-сам от всякога.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кийт Ърбан
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem