Кийт Ърбан съжалява за развода си с Никол Кидман – чувства, че е сгрешил

Съжаленията на 58-годишния Кийт Ърбан за развода му с Никол Кидман са разкрити.

Говори се, че кънтри певецът се чувства самотен и изолиран, след като е загубил „най-голямата си поддръжничка“ в лицето на Никол след хаотичната им, но и изненадваща раздяла в края на лятото.

Според нови източници, Кийт е започнал да осъзнава реалността и да чувства, че е допуснал огромна грешка, развеждайки се с Кидман, която някога описваше като своя сродна душа.

Ърбан се раздели с холивудската актриса през септември след 19 години брак. Раздялата им, след близо две десетилетия, отбеляза първия Ден на благодарността за Кийт без семейство и според съобщенията това го е накарало да се чувства по-сам от всякога.

Източник: Tialoto.bg