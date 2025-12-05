Излезе на бял свят бижуто с форма на яйце на Фаберже, глътнато от крадец

Полицията в Нова Зеландия съобщи, че е възстановила инкрустирано с диаманти бижу с форма на яйце на Фаберже, след като шест дни е наблюдавала крадеца, погълнал скъпоценния медальон, предаде АФП.



Мъжът на 32 години, чието име не се съобщава, е заподозрян, че е глътнал медальона в бижутериен магазин в Оукланд. Извършителят беше арестуван миналата седмица.



„Полицията може да потвърди, че медальонът е намерен. Сега той се намира под полицейска охрана", се посочва в направеното изявление.

От полицията назначиха агент, който да наблюдава заподозрения, докато „природата си свърши работата", и бижуто, оценено на около 20 000 щатски долара, бъде върнато.



Медальонът от лимитирана серия е вдъхновен от „Октопуси" (1983) - един от филмите от поредицата за Джеймс Бонд, чийто сюжет се развива около контрабанда на бижута и фалшив медальон.

Във вътрешността на миниатюрното яйце, изработено от 18-каратово злато, диаманти и сапфири, се крие малък октопод, според сайта на „Фаберже".

Бижутерията „Фаберже" е известна от края на 19-и век с яйцата си, украсени със скъпоценни камъни.

„Зимното яйце" на руската императорска фамилия, считано за едно от най-красивите ѝ творения, беше продадено по-рано през седмицата за рекордната сума от 22,9 милиона британски лири (26 милиона евро) на търг на аукционна къща „Кристис" в Лондон.

(БТА)