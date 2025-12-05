Новата реалност: Битка на дронове за небето над Украйна

Руският дрон висеше над ранения украински войник, готов да пусне бомба, за да го довърши. Изведнъж украински дрон се разби в руския апарат, взривявайки го и спасявайки войника. Този опасен момент показа най-новото развитие във футуристичната въздушна война, която оформя фронтовете на руската инвазия в Украйна: битки между дронове, пише WSJ.

Пилотите на дронове — като този от 3-та отделна щурмова бригада на Украйна, който се втурна тази пролет — летят с висока скорост близо до или в руските дронове и предизвикват експлозия, за да ги свалят.

Противодействието на дроновете на врага се превърна в критично предизвикателство и за двете страни, тъй като тези летателни апарати станаха най-смъртоносните оръжия, заплашващи пехотата и превозните средства на фронтовата линия. Войниците използват различни средства – от мрежи и пушки до електронни смутители и стари пропелерни самолети – за да унищожават дроните.

„Преди 15 месеца никой не вярваше, че това изобщо е възможно“, каза Артем Болюх, началник на отдела за противовъздушна отбрана на бригадата. Болюх каза, че дроните не са били използвани по този начин преди и инженерите са трябвало да решат технически проблеми като обхват, способност за възстановяване на дроните и безопасността на операторите. Освен това пилотите трябва да се научат как да намират и да атакуват целта в много кратък период от време.

„Съвременната война се променя много бързо“, каза той.

През септември дроновете на бригадата са пресекли 886 руски дрона, което е увеличение спрямо 507 през юни. Около 50% от мисиите завършват с успешно прихващане, каза Болюх, в сравнение с 5% преди година. Когато прехващачът не уцели целта си, операторът обикновено може да го върне, за да бъде използван отново.

Както много аспекти на войната с дронове, въведени в тази война, такива прихващания ще бъдат бъдеща съставна част на бойните действия, казват анализатори в областта на отбраната. Компаниите в областта на отбраната се надпреварват да разработват свои собствени прехващачи. Една от най-популярните в Украйна е разработена от компания, основана от Ерик Шмид, бившия главен изпълнителен директор на Google.

Толкова важни, колкото новата технология, са и пилотите, които я използват. Авиаторите и въздушните отбранителни единици се състезават да бъдат най-добрите аси на своята страна от времето на подвизите на германеца Манфред фон Рихтхофен, Червения барон, през Първата световна война.

Сега най-добрите пилоти летят и с дронове.

Много от тях са млади, с бързи реакции, усъвършенствани чрез видеоигри. Пилотът, който спаси войника през пролетта, беше 24-годишен бивш разработчик на компютърни игри, известен с позывным „Кратос“, който свири на флейта между прехващанията.

Третата отделна щурмова бригада съобщи, че от края на януари Кратос е постигнал най-високия резултат в Украйна по прехват на руски Mavics, търговски дронове, използвани от двете страни за разузнаване или хвърляне на експлозиви.

Този резултат включва спасяването на ранения украински войник, което стана възможно, след като неговият екип получи информация от прехванато руско радиосъобщение, призоваващо дрон да нанесе удар.

„Това са неща, които се случват във филмите, телевизионните сериали и книгите, но тук ние се намираме в ситуации на живот и смърт всеки ден“, каза Кратос, който е кръстен на герой от популярната поредица видеоигри „God of War“.

За различните видове прехват се използват различни видове дронове. Руските дронове Shahed с голям обсег, които бомбардират украински градове, могат да бъдат уловени от дронове, способни да летят със същата висока скорост и на същата височина.

Merops, системата за прехват, произведена от компанията на Шмид, е украинският фаворит за тази задача. Когато се намира на около миля от целта си, тя използва изкуствен интелект, за да се фиксира, да проследи дрона и да го взриви, според потребителите си. Merops може да се движи със скорост над 180 мили в час и да достигне височина до около 16 000 фута, според един потребител. Този потребител каза, че всяка дрон струва около 5000 долара за неговата единица. Американски служител на полското изпитание посочи цена от около 15 000 долара, което все пак е много по-евтино решение от ракетите.

Западни компании разработват прехващачи.

Шведският стартъп Nordic Air Defence, например, тества прехващачи с тегло едва 250 грама, които могат да се разбият в дронове на височина до около 6000 фута.

Юрий Ихнат, говорител на украинските въздушни сили, заяви, че Украйна увеличава използването на прехващачи, но те имат своите ограничения, например когато лошото време не позволява на операторите да виждат целта. Обикновено преобладаващата защита са куршумите и ракетите.

3-та отделна щурмова бригада разполага със собствена лаборатория, където сглобява дронове от внесени компоненти и части, отпечатани на 3D принтер. При закупуваните дронове бригадата често сменя компонентите с по-надеждни, като батерии и контролера, който детонира експлозива.

Операторите казват, че се нуждаят от повече прехватчици, за да се противопоставят на нарастващия брой руски летателни апарати.