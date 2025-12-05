Смъртоносната война на Русия и Украйна с убийства в сянка

Когато британец беше арестуван в Украйна по подозрение, че е помагал на Русия да извършва политически убийства, това разкри повече от един акт на предателство.

Рос Дейвид Кътмор, който пристигна в Украйна през 2024 г., е обвинен във внос и разпространение на оръжия, използвани при убийството на трима видни украинци: Демян Ханул, активист, Ирина Фарион и Андрий Парубий, двама политици.

Неговата предполагаема роля хвърля светлина върху до голяма степен скрито измерение на войната - постоянно засилваща се кампания за убийства, която се простира от улиците на Киев и Москва до предградията на Мадрид.

Това отразява и по-широка руска тактика в Украйна - неспособна или нежелаеща да разположи професионални оперативни работници, Москва разчита на местни жители, мигранти и престъпни мрежи, за да преследва политически и военни фигури в Украйна и извън нея, пише The Telegraph.

Acled, глобален наблюдател на конфликти, регистрира девет опита или успешни руски убийства в Украйна между 2023 г. и август 2025 г. Целите варираха от националистически фигури до действащи служители на разузнаването, често избирани, за да подсилят наратива на Кремъл за борба с екстремизма.

И все пак изследванията показват, че Украйна печели тази сенчеста война. Всъщност темпото и обхватът на украинската кампания за убийства изпревариха руската с известна разлика, като краят на 2024 г. отбеляза повратна точка.

През първите осем месеца на 2025 г. броят на опитите за убийство от страна на Украйна в Русия вече надхвърли годишните общи стойности за 2022, 2023 и 2024 г., тъй като фокусът на Киев се измести от пропагандисти към архитектите и операторите на военната машина на Владимир Путин.

Сред най-поразителните примери беше убийството на генерал-лейтенант Игор Кирилов на 17 декември миналата година. Офицерът, който отговаряше за ядрените, химическите и биологичните оръжия на Русия, беше убит от дистанционно детонирано устройство, скрито в електрически скутер.

Дни по-рано Михаил Шацки, инженер, участващ в производството на ракети и дронове, беше застрелян. През април 2025 г. коли бомби убиха двама висши фигури, свързани с електронната война и оперативното планиране, включително генерал Ярослав Москалик, ключова фигура в генералния щаб на руските въоръжени сили.

Тези убийства бяха прецизни и все по-сложни. Много от тях включваха експлозиви и пощенски бомби, сглобени с помощта на неволни куриери, наети онлайн.

Самоубийствени атентати

Acled също така регистрира очевидни самоубийствени атентати в Русия, включително убийството на Армен Саркисян, основател на батальон "Арбат“, и Заур Гурциев, който ръководеше опустошителните бомбардировки на Мариупол. В последния случай мъжът, който е доставил устройството, може дори да не е знаел, че го носи.

Дори в територии, контролирани от Русия повече от десетилетие, украинският обхват се оказа траен. Убийството през 2018 г. на Александър Захарченко, военачалник от Донецк, беше ранна илюстрация на способността на Киев да действа в контролирани от Русия райони.

От 2022 г. насам в Луганск са извършени поне пет нашумели убийства, включително това на Игор Корнет, назначения от Русия министър на вътрешните работи. През декември 2024 г. украински оперативници убиха и началника на затвора Оленивка в Донецк, където десетки украински военнопленници загинаха при бомбардировка през 2022 г.

Премахването на лица е малко вероятно да спре военните усилия на Русия. Но това налага психологическа цена на онези, които й служат, като заплахата се простира далеч отвъд бойното поле. Всяка фигура, свързана с инвазията, от пропагандисти до инженери и военни офицери, се оказва, че живее с мишена на гърба си.

Русия се опита да отговори по същия начин. Acled отбелязва поне девет руски опита за убийство между 2023 г. и август 2025 г., въпреки че много от тях бяха лошо изпълнени и разчитаха на местни пълномощници.

През юли 2025 г. полковник Иван Воронич от украинската служба за сигурност беше застрелян посред бял ден в Киев, като отговорност за убийството му пое крайнодясна група с предполагаеми руски връзки. През май Сергий Стерненко беше ранен от жена, вербувана от руски агенти. През март Демян Ханул беше застрелян в Одеса. Тези жертви, заедно с Фарион и Парубий, са свързани от своите националистически или антируски позиции.

"Дуелът на убийствата се случва паралелно с разпадащите се правила за водене на конвенционална война, илюстрирани с безразборно нападение срещу цивилни и малтретиране или екзекуции на военнопленници“, каза пред The ​​Telegraph Никита Гурков, старши анализатор за Европа и Централна Азия в Acled.

"Неограничена от границите на бойното поле, тази практика може да се превърне в самоподдържаща се спирала на насилие, като предприема опасен пряк път от справедливия процес и не оставя никакви възможности за оневиняване на жертвите".

Гурков също така заяви, че тактиките все повече наподобяват тези, използвани от израелската разузнавателна агенция Мосад, чиято тактика включва използването на замаскирани взривни устройства и трансгранични атаки.

През май убийството на Андрий Портнов, бивш украински политик, в Мадрид сигнализира колко далеч се простират тайните фронтови линии на този конфликт. Година по-рано Максим Кузминов, руски пилот, който дезертира в Украйна, също беше убит в Аликанте.

Великобритания знае твърде добре как обхватът на Русия се простира далеч отвъд околностите ѝ. В четвъртък публично разследване установи, че Путин е наредил отравянето в Солсбъри през 2018 г. - когато агенти са внесли силно токсичен нервнопаралитичен агент в оживен град в неуспешен опит да убият двойния агент Сергей Скрипал - за да демонстрират руската сила по целия свят.

Ако и когато войната приключи, убийствата може и да не спрат... През дългите години след първоначалното нахлуване на Русия през 2014 г. убийствата и от двете страни продължиха. С наводнението на обществото и потенциално неуредените проблеми, убийствата биха могли да продължат далеч след всяко мирно споразумение, договорено от САЩ.