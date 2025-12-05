Индийска анимация: Путин и Моди се возят на мотор и крадат шапката на Тръмп ВИДЕО

Кратка, но хумористична индийска анимация получи широк отзвук в интернет. Става дума за анимационната поредица “So Sorry”, продукция на India Today.

Главни герои в последната анимация са Нарендра Моди, Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Анимацията започва с това как ундийският премиер Нарендра Моди кара мотоциклет, а руският президент Владимир Путин седи в коша. След това двамата си разменят местата и Путин поема управлението. Докато преминават покрай нефтена рафинерия, двамата лидери пеят популярна индийска песен за приятелството.

Във видеото се виждат и зенитно-ракетните системи С-400, доставени на Индия от Русия, които са част от декора наред с петролната инфраструктура.

На заден план: две бензиностанции – едната с надпис “Русия“, а другата – “САЩ“. До американската станция стои президентът на САЩ Доналд Тръмп, който наблюдава преминаващите Путин и Моди.

В следващия кадър Моди зарежда гориво на руската бензиностанция, след което сваля шапката от главата на Тръмп. Путин и Моди продължават пътя си, оставяйки разгневения Тръмп на неговата бензиностанция.