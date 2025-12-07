Оля Ал-Ахмед: Историята може да се пише и в стихове

Историята може да се пише и в стихове. Това заяви в предаването предаването "Операция История" Оля Ал-Ахмед - журналист, публицист, преводач. В ефира тя разказа за новата си стихосбирка "Цвете от куршуми".

Писателката сподели, че често я питат дали стихосбирката ѝ е свързана с книгата на нейната майка - поетесата Ваня Петкова - "Куршуми в пясъка".

"Вероятно има връзка. И по теорията на вероятността връзката е много голяма, въпреки че оттогава са минали точно 58 години. Но така се пише история", посочи още Оля Ал-Ахмед.

"Онази книга на поетесата Ваня Петкова и моя майка, беше породена от обидите, от мачкането, от несправедливостите срещу нея. Всичките изстреляни тогава, по онова време, в онзи режим, "куршуми" срещу нея, родиха нейните "Куршуми в пясъка". Но нейните куршуми тя ги зарови в пясъка, тя ги остави там... Защо трябва да ги оставям заровени нейните куршуми в пясъка? Все пак от куршумите може някога да поникне едно цвете", коментира още журналистът и писател пред Bulgaria ON AIR.

Относно протеста срещу проектобюджета, прераснал в антиправителствен протест, Ал-Ахмед подчерта: "Нека да видим какви ще бъдат резултатите от този протест. Смятам, че народът абсолютно правомерно се надигна в този бунт във всички големи градове. Дано нещо се постигне. Дано наистина еврото и влизането в Еврозоната не се окаже автогол".

