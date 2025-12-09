Василев: Ако правителството има грам акъл, да си подаде оставката още днес

“Не подкрепихме бюджетите на първо четене, бюджетът на НЗОК е абсолютно скандален, тъй като от там са извадени средствата за медицинските работници. Уж щяло да има програма в Министерството на здравеопазването от 30 милиона за младите лекари, но останалите 200 млн. лв. ги няма”, заяви лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев след първото четене на план-сметката за 2026 г. в бюджетната комисия в парламента.

Той добави, че философията на новия вариант на бюджета е абсолютно същата с тази на оттегления бюджет.

“Средносрочната прогноза на правителството показва, че се намаляват парите за здравеопазване, за образование, за спорт и култура и за наука, а в същото време през 2027 и 2028 г. се вдигат осигурителните вноски, т.е вдигането на данъците след големия протест се отлага с една година, но за сметка на това ще има по-малко инвестиции за здраве, образование, култура, спорт и наука и с повече харчове по непрозрачен начин”, коментира Василев.

“Това с ръста на преразпределението, което виждаме, означава, че това правителство е поело курс да се вдигат данъците в България, да се вдига преразпределението, да се вземат повече пари от работещите, за да си има правителството едни пари да си харчи“, каза още лидерът на ПП.

Предстоящият вот на недоверие

По темата с вота на недоверие Асен Василев заяви, че това правителство е показало на всички, че не е в състояние да управлява държавата, защото “задава грешни приоритети и няма моралното право да управлява”.

“Ако имат грам акъл, ще си подадат оставката още днес. Очевидно обаче такъв нямат и ще трябва хората на площадите да им го кажат”, добави лидерът на ПП.