IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 81

Василев: Ако правителството има грам акъл, да си подаде оставката още днес

Философията на новия вариант е същата с тази на оттегления бюджет

09.12.2025 | 17:00 ч. 27
БГНЕС

БГНЕС

“Не подкрепихме бюджетите на първо четене, бюджетът на НЗОК е абсолютно скандален, тъй като от там са извадени средствата за медицинските работници. Уж щяло да има програма в Министерството на здравеопазването от 30 милиона за младите лекари, но останалите 200 млн. лв. ги няма”, заяви лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев след първото четене на план-сметката за 2026 г. в бюджетната комисия в парламента.

Той добави, че философията на новия вариант на бюджета е абсолютно същата с тази на оттегления бюджет.

“Средносрочната прогноза на правителството показва, че се намаляват парите за здравеопазване, за образование, за спорт и култура и за наука, а в същото време през 2027 и 2028 г. се вдигат осигурителните вноски, т.е вдигането на данъците след големия протест се отлага с една година, но за сметка на това ще има по-малко инвестиции за здраве, образование, култура, спорт и наука и с повече харчове по непрозрачен начин”, коментира Василев.

“Това с ръста на преразпределението, което виждаме, означава, че това правителство е поело курс да се вдигат данъците в България, да се вдига преразпределението, да се вземат повече пари от работещите, за да си има правителството едни пари да си харчи“, каза още лидерът на ПП.

Свързани статии

Предстоящият вот на недоверие

По темата с вота на недоверие Асен Василев заяви, че това правителство е показало на всички, че не е в състояние да управлява държавата, защото “задава грешни приоритети и няма моралното право да управлява”.

“Ако имат грам акъл, ще си подадат оставката още днес. Очевидно обаче такъв нямат и ще трябва хората на площадите да им го кажат”, добави лидерът на ПП.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Асен Василев ПП план-сметка бюджет първо четене правителство оставка вот на недоверие
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem