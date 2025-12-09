Наглост или безотговорност: Кой как паркира в градовете?

В днешния обзор на постъпилите сигнали в платформата на Helpbook.info отново ще обърнем внимание на проблемите, които създават паркирани автомобили - къде от наглост или безотговорност, къде от невъзможност за спиране на подходящо място.

Наш потребител се оплака от перманентно блокиране на улицата и гаражите на жилищната кооперация, където живее: „Моля „Пътна полиция“ и общината да извършат изискуемите проверки и да предприемат законоустановените административни мерки за целите на преустановяване нарушенията и възстановяване правото ми да ползвам безпрепятствено гаражите си.“ (целият сигнал - тук)

Изпратиха ни снимки от квартал Банишора, на които се вижда безцеремонно паркиран пикап насред паркинга, който пречи на влизането и излизането на другите автомобили. (целият сигнал - тук)

Възмутително е поведението и на някои посетители на столичен търговски център: „Моля вземете мерки да се спре паркирането в кръговото до Ринг мол. Хората станаха толкова нагли и мързеливи да паркират в паркинга на мола, че освен че паркират в центъра на кръговото, започнаха да паркират и в самата кръгова лента!“ (целият сигнал - тук)

В град Бургас на ключово кръстовище е поставен голям контейнер за смет на по-малко от два метра от знак „стоп“, който възпрепятства видимостта на коли и пешеходци. (целият сигнал - тук)

Писаха ни от град Варна за изоставен бус с немска регистрация, който преседява вече повече от месец в тревните площи, с молба да се провери какъв е случаят. (целият сигнал - тук)

