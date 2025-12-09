Икономист: Дефицитът от 3% ще бъде надхвърлен в бюджета за догодина

Преработеният бюджет днес влиза за разглеждане в ресорни комисии в парламента. Той вече получи одобрението на Тристранката и Министерския съвет.

Очакванията са първият бюджет на България в евро да бъде факт до края на тази година. Много от спорните точки, които доведоха до протестите, отпаднаха.

Виждаме леко намаление на приходната и разходната част с над 1 млрд., отпадане на някои ангажименти, не за постоянно - данък дивидент за момента отпада, но няма гаранция, че няма да се появи отново. Осигуровките няма да се вдигнат тази година, но е предвидено вдигане с 3 процентни пункта, следващата година няма да има увеличение, но ще има през 2027 и 2028 г.

Автоматично осъвременяване с определен процент е записано, че няма да се прилага следващата година, което означава, че това правило ще влезе следващата година и ще сблъскаме отново с изключително бързото нарастване на заплатите в бюджетната сфера. СУПТО за връзката с НАП отпадна, засилват се мерките за проверка на данъчно рискови стоки.

Това обобщи като резултат от преработката на Бюджет 2026 икономистът Юлиян Войнов в студиото на "България сутрин".

"Търсило се е успокояване на обстановката чрез определени облекчения. Приходите най-вероятно няма да бъдат постигнати, разходите надхвърлят драстично възможностите на данъчната система. Ако погледнем дефицита - това е математическо упражнение, което влиза в сметките на този праг от 3%. Но има голяма вероятност да не се постигне чисто математически", коментира експертът.

По думите му, ако дефицитът от 3% бъде надхвърлен, България лесно ще изпадне в ситуация на свръхбюджетен дефицит през 2027 г.

В ефира на Bulgaria ON AIR икономистът подчерта, че българското производство трета поредна година бележи спад, достигайки 10% за три години.

Подобни процеси има и в други европейски държави.

"Трябва да насърчаваме българската икономика и производство. Ние съсредоточаваме ресурсите на държавата с увеличаване на заплатите в бюджетните сектори. Ако продължим да изсмукваме ресурс от бизнеса и да затормозяваме икономическото развитие на държавата, рано или късно ще стигнем сценария на Гърция от 2010 година", прогнозира Войнов.

Икономистът припомни, че от ПВУ България очаква 1,2 млрд. евро, които биха покрили изоставането на приходите от разходната част.

Заливат ни със стоки от Китай

Анализът показва, че митата на Тръмп оказват влияние върху икономиката в световен мащаб, което засяга и България.

"В Китай износът е намалял с 20%, но за първи път в своята история предишния месец Китай отчета 1 трилион излишък при износа. Китай става по-конкурентоспособна, тези стоки заливат целия останал свят. В България виждаме огромната конкуренция на по-евтини стоки, тъй като Китай има огромен излишък", каза Юлиян Войнов.

Очакванията на Войнов са 2-3 дни около Нова година банките да имат нужда от пренастройване на системите за преминаване от лев в евро.

"Хубаво е хората да имат дребни банкноти в евро", препоръча икономистът.

При работата на самите банкомати се прогнозира да не могат да бъдат теглени пари в рамките на няколко часа около полунощ на Нова година.