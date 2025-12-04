Радостин Василев: МЕЧ ще подкрепи вота на недоверие на ПП-ДБ

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев обяви, че парламентарната му група ще подкрепи вота на недоверие срещу правителството, иницииран от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), като уточни, че темата не е общата политика на кабинета на Росен Желязков.

Радостин Василев каза, че предпочита ПП-ДБ сами да кажат каква е темата на вота на недоверие. Партията участва в подготовка на мотивите. Темата няма да е за цялостна политика, но не разкри в кой сектор ще е атаката на опозицията. Той допълни, че днес са били потърсени от ПП-ДБ, които вече са им изпратили първоначалния вариант на вот на недоверие.

По отношение на протестите Василев заяви, че „всички форми на протест в завладяната държава са оправдани". Не разделям протестиращите на мирно протестиращи, хванати за ръце, показващи сърца, и на проявяващи по-голяма агресия, каза депутатът. Всеки носи отговорност за действията си, били то криминални или административно нарушение, добави той.

"Не сме доволни от изслушването на вътрешния министър", обяви лидерът на МЕЧ. Според него Митов няма нужната компетенция да отговори на поставените въпроси.

Василев подчерта, че голяма част от демонстрантите са протестирали именно срещу министър Митов и правителството.

"Поведението на Даниел Митов е нагло", смята той и подчерта, че не е имало ясни отговори защо не е имало достатъчно охрана на протеста, защо не е имало ток в някои части на София.

Министърът на вътрешните работи не се поучава от грешките си, както заяви Радостин Василев. "Мястото му се гарантира само от Делян Пеевски", посочи лидерът на МЕЧ.

Според депутата протестите ще стават все по-големи, защото не се извлича поука от грешките на вътрешния министър. Митов обвини организаторите, протестиращите, кмета и опозицията, защото те отговаряли за обществения ред, а по време на изказването даже се чуха гласове защо нямало граждански арести, обясни Радостин Василев.