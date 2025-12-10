IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 96

Василев: Силно се надяваме управляващите да чуят хората днес

Все повече граждани започват да се събират пред МС

10.12.2025 | 18:37 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Силно се надяваме партиите в управлението да чуят хората днес от протеста. Това каза за БТА председателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев.

По-рано днес граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет за протеста срещу правителството. Организатори са „Продължаваме промяната - Демократична България“, които казаха, че протестът е с искане за „оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта“. Движението на автомобили в района на „триъгълника на властта“ е спряно. 

Василев посочи, че не само политическите лидери искат оставката на правителството. „Мисля, че са се събрали достатъчно хора, които да им го кажат директно“, добави той. 

Свързани статии

Председателят на ПП посочи, че не е предвидено шествие за днешния протест, за да се избегнат ескалации. По думите му, когато се съберат 100 000 души, винаги има провокатори, но този път от партията са взели мерки - има повече стюарди, които ще следят обстановката. 

На въпрос разчитат ли на работата на МВР Василев отговори: „То самото МВР каза, че не могат да разграничат кой е провокатор, така че този път взехме мерки и хора от протеста се записаха като стюарди, за да може да свършим и тази работа.“

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

асен василев мс протест управляващи
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem