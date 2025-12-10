Василев: Силно се надяваме управляващите да чуят хората днес

Силно се надяваме партиите в управлението да чуят хората днес от протеста. Това каза за БТА председателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев.

По-рано днес граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет за протеста срещу правителството. Организатори са „Продължаваме промяната - Демократична България“, които казаха, че протестът е с искане за „оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта“. Движението на автомобили в района на „триъгълника на властта“ е спряно.

Василев посочи, че не само политическите лидери искат оставката на правителството. „Мисля, че са се събрали достатъчно хора, които да им го кажат директно“, добави той.

Председателят на ПП посочи, че не е предвидено шествие за днешния протест, за да се избегнат ескалации. По думите му, когато се съберат 100 000 души, винаги има провокатори, но този път от партията са взели мерки - има повече стюарди, които ще следят обстановката.

На въпрос разчитат ли на работата на МВР Василев отговори: „То самото МВР каза, че не могат да разграничат кой е провокатор, така че този път взехме мерки и хора от протеста се записаха като стюарди, за да може да свършим и тази работа.“