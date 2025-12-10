IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски: Може да бъде ускорено прекратяването на кръвопролитието

Той отбеляза, че за днес е насрочен телефонен разговор с американски представители

10.12.2025 | 20:07 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през тази седмица може да бъде ускорено прекратяването на кръвопролитието в Украйна, предаде Укринформ.

Зеленски отбеляза, че за днес е насрочен телефонен разговор с американски представители за обсъждането на документ относно следвоенното възстановяване на Украйна и икономическото развитие, а за утре е насрочена среща на "Коалицията на желаещите".

"Тази седмица може да донесе новини за всички нас и за прекратяването на кръвопролитието. Вярваме, че мирът е единственият изход, а ключовите въпроси са как да принудим Русия да спре убийствата и какво по-конкретно ще я възпре от трето нашествие", уточни Зеленски.

Украинският президент добави, че страните довършват работата по 20 точки от основополагащ документ, който би могъл да определи параметрите за спирането на войната, и че Украйна се надява да предаде този документ на САЩ в близко бъдеще, за да се продължи съвместната работа с администрацията на американския президент Доналд Тръмп и европейските партньори.

"Продължаваме да комуникираме с всички наши партньори ежедневно, практически 24 часа в денонощието, за да определим осъществимите и реалистични стъпки за прекратяването на войната. Всичко трябва да бъде надеждно и достойно за Украйна", заяви Володимир Зеленски.

Той разясни, че съветниците по националната сигурност ще останат в Лондон, за да работят върху последния вариант на мирния план на САЩ, получен от ръководителя на украинската делегация Рустем Умеров. 

Зеленски призна, че все още не е постигнато споразумение по въпросите за териториалните отстъпки в плана. Той участва този понеделник на среща в резиденцията на британския премиер Киър Стармър на "Даунинг стрийт" в Лондон, където обсъди американския мирен план и потенциалните пречки в него с германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон, пише БГА

