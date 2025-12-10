Хиляди пред НС: Искаме нашето мнение да има значение ВИДЕО

Хиляди протестиращи се събраха в центъра на София на протест с искане за оставка на правителството.

Протестиращите са на пл. "Независимост", пред президентството, сградата на БНБ, ул. "Г.С. Раковски".

Исканията са не само за оставка, а за реформа в сектори здравеопазване, достоен живот за тях самите, за достойни пенсии, да спре миграцията, хората зад граница да се завърнат в България.

На сградата на Министерския съвет се проектира надпис "Оставка".

Протестите ще продължат, докато исканията им не бъдат чути.

"Не ни харесва какво се случва в държавата, това което се случва с бизнеса, за сметка на държавната хранилка", казва протестиращ пред Bulgaria ON AIR.

"Искаме нашето мнение да има значение", заявява друг.

Хората искат честни и свободни избори, както и адекватно машинно гласуване.