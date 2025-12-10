IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 128

Хиляди пред НС: Искаме нашето мнение да има значение ВИДЕО

Протестите ще продължат, докато исканията им не бъдат чути

10.12.2025 | 20:22 ч. 24

Хиляди протестиращи се събраха в центъра на София на протест с искане за оставка на правителството.

Протестиращите са на пл. "Независимост", пред президентството, сградата на БНБ, ул. "Г.С. Раковски".

Исканията са не само за оставка, а за реформа в сектори здравеопазване, достоен живот за тях самите, за достойни пенсии, да спре миграцията, хората зад граница да се завърнат в България.

Свързани статии

На сградата на Министерския съвет се проектира надпис "Оставка". 

Протестите ще продължат, докато исканията им не бъдат чути.

"Не ни харесва какво се случва в държавата, това което се случва с бизнеса, за сметка на държавната хранилка", казва протестиращ пред Bulgaria ON AIR.

"Искаме нашето мнение да има значение", заявява друг.

Хората искат честни и свободни избори, както и адекватно машинно гласуване. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

протест искания софия правителство
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem