Дъщерята на Скалата потвърди връзката си с млада кечистка

Симон Джонсън определено е на любовна вълна. Най-голямата дъщеря на Дуейн "Скалата" Джонсън показа, че е изцяло отдадена на връзката си с колежката си кечистка Татяна Дюмас, като открехна вратата към тяхната любовна история в общия им Instagram акаунт.

"От първия ден. до всичко, което времето не може да изтрие", написаха двете в описанието на видео, публикувано на 7 декември.

В клипа, на чийто фон звучи песента "Everything is Romantic" на Чарли XCX, 24-годишната Симон и 26-годишната Татяна се виждат как прекарват време на плажа, излизат на вечеря, пътуват и, разбира се, споделят няколко нежни целувки.

Двете следват текста на песента и добавят: "Влюбвайте се, отново и отново." Двойката създаде общия си Instagram профил в началото на ноември, като в биото написа: "Две души. Една история. Откриваме живота като голямо събитие."

В профила Симон - която се бори под името Ава Рейн - и Татяна дават на феновете вътрешен поглед към общите си кариери в кеча, докато пътуват по света.

Стъпката дойде малко след като Симон, чиято майка е бившата партньорка на Дуейн, Дани Гарсия, и Татяна се появиха заедно с актьора на червения килим на премиерата на филма му "The Smashing Machine" през септември.

А като представител на четвърто поколение в кеча, звездата от "Смелата Ваяна" ("Moana") беше изключително развълнуван, че дъщеря му е пожелала да продължи семейния занаят - макар че той веднага подчерта, че го прави по свой собствен начин.

"Фразата "върви по моите стъпки" звучи клиширано. Тя всъщност иска да създаде и проправи свой собствен път, което е изключително важно", каза 53-годишният актьор във "Вечерното шоу а Джими Фалън" ("The Tonight Show Starring Jimmy Fallon") през 2020 година

И той е дълбоко впечатлен от всичко, което тя е успяла да постигне.

"Не мога да повярвам. Издържа и съм много, много горд с нея", добави той, цитиран от E!News, отбелязвайки, че Симон работила "неуморно, тихо и под радара", преди да подпише с WWE NXT през 2022 година.