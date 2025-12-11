IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 41

Голяма скала падна на пътя Банско - Гоце Делчев, спря движението

От пътното управление предупреждават да се шофира внимателно

11.12.2025 | 10:08 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Голяма скала падна и затвори пътя Банско-Гоце Делчев край село Места тази сутрин, потвърдиха от Областно пътно управление- Благоевград, цитирани от БНР.

В момента движението е спряно и в двете посоки, като районът е сигнализиран.

Свързани статии

Екипи на Областно пътно управление и пътноподържащата фирма са предприели действия по отстраняване на голямата скала, за да се възстанови движението по път II-19 Симитли-Гоце Делчев. От пътното управление предупреждават: "Шофирайте внимателно". 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

паднала скала пътя Банско - Гоце Делчев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem