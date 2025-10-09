Скала се откъсна от крепостта Царевец, удари такси

Огромна скала се откъсна от крепостта Царевец във Велико Търново и удари такси.
Инцидентът е станал малко след 21 ч. в района до музея "Мини България", съобщава bTV.
За щастие, пострадали няма, съобщават от ОДМВР – Велико Търново.
Мястото е обезопасено до пристигането на специализирана техника, която отстрани скалата.
Скални късове паднаха и на други места в града. По искане на Областното пътно управление, беше затворен пътят Велико Търново – Арбанаси заради опасност от свличане на скални маси от хълма Трапезица.