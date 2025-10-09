IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Скала се откъсна от крепостта Царевец, удари такси

Като по чудо няма пострадали хора

09.10.2025 | 08:40 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Огромна скала се откъсна от крепостта Царевец във Велико Търново и удари такси. 

Инцидентът е станал малко след 21 ч. в района до музея "Мини България", съобщава bTV. 

За щастие, пострадали няма, съобщават от ОДМВР – Велико Търново. 

Мястото е обезопасено до пристигането на специализирана техника, която отстрани скалата. 

Скални късове паднаха и на други места в града. По искане на Областното пътно управление, беше затворен пътят Велико Търново – Арбанаси заради опасност от свличане на скални маси от хълма Трапезица.  

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Велико Търново паднала скала такси лошо време
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem