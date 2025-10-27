Парче скала падна на пътя Самоков – София, наводнено е платното при „Лебед“-а

Голямо парче скала се е откъснало и стоварило на пътното платно на пътя Самоков – София в понеделник сутрин. За щастие в този момент на пътя не е имало автомобили.

Снимка на големия скален къс предупреждава пътуващите чрез няколко групи в социалните мрежи, които се следят от шофьори. АПИ все още не е реагирала на сигнала.

По пътя Самоков – София има и друг проблемен участък. В района на ресторант "Лебед" между Панчарево и Долни Пасарел, има насъбрала се вода на пътното платно. Получен е сигнал за завиряване в участъка между Пасарел и Панчарево. Това съобщи пред журналисти директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков. „В този участък няма изградени дъждоприемни шахти, а нивото на асфалта е по-ниско, което е довело до събиране на вода. След като бъдат отстранени останалите проблеми в града, екипите ще бъдат насочени и там“, уточни Неделков.

От пътната агенция призовават шофьорите да се движат с повишено внимание. Трафикът не е спрян.

Пътната настилка е мокра. Шофьорите да карат внимателно.