МЕЧ поиска бързи избори и машинно гласуване

"Приемаме много сериозно думите на Росен Желязков, които бяха провокация към хората на протестите. Думи като "лидерите на опозицията вече са отговорни за състоянието на държавата", не могат да бъдат на министър-председател. Пеевски няма да го коментирам, той не знаеше какво ще се случи днес", заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев след като кабинетът "Желязков" подаде оставка.

За Пеевски изненадата ще бъде още по-голяма и то съвсем скоро, каза още Василев.

"Ние от МЕЧ искаме избори възможно най-скоро, искаме отваряне на ИК за отмяна на хартиеното гласуване и за въвеждане на изцяло машинно гласуване, което ще гарантира, че хората на площада ще гласуват честно и гласовете им ще бъдат отчетени. А на онези от предния протест преди това (на ДПС-Ново начало, бел. ред.), ще им гарантира, че няма да може да гласуват и променят бъдещето на България срещу 50 или 100 лева", каза още Василев.

Той подчерта отново, че МЕЧ няма да участва и подкрепя правителство с участието на Борисов и Пеевски.