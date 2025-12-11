Диана Андреева-Попйорданова: Културата е хронично недофинансирана

Културният сектор настоява за увеличаване на бюджета за 2026 г. Искането е за 30 млн. евро за сценичните изкуства и 5,2 млн. евро за Национален фонд "Култура", както и за поетапно увеличаване на публичните средства за култура до 1% от Брутния вътрешен продукт (БВП).

"Убедена съм, че за културата могат за бъдат намерени тези средства, които сме поискали, плюс постъпково увеличение, което е с 0,1 процентни пункта на годишна база. Това са още около 65 млн. евро, които могат да дойдат в рамките на още тази година", коментира директорът на Обсерваторията по икономика на културата д-р Диана Андреева-Попйорданова в предаването "България сутрин".

По думите ѝ така ще се излезе от "хватката, в която сме вече 35 години - на хронично недофинансиране на сектора".

"Парадоксалното е, че в бюджета на Министерството на културата е предвидено зрителската аудитория на сценичните изкуства да нарасне със 100 хил. зрители и с няколко десетки нови постановки. Това не може да се случи, когато сценичните институти са в хронични дефицити на финансиране", поясни д-р Попйорданова.

Директорът на Обсерваторията по икономика на културата отбеляза, че още няма отговор от министъра на културата Мариан Бачев и министерството поставя под въпрос как ще провежда културна политика.

"Нарастват организациите в сектора и българската култура се развива така, както е в европейските страни. Има нужда от допълнителен ресурс", подчерта тя пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ протестът е нормална стъпка, когато не са изпълнени исканията, а следващите стъпки зависят от днешното заседание на Комисията по култура и медии.

"Надявам се на някаква мъдрост и диалог в сектора", сподели още д-р Попйорданова.

Тя е на мнение, че основата са детската и младежката аудитория.

Директорът на Обсерваторията по икономика на културата добави, че младите протестиращи имат послание да живеят и да се развиват в България.

"Необходима е ясна визия за сектора с устойчиви нива на финансиране", подчерта д-р Попйорданова.