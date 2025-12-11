Мъглив петък в низините, в останалата част - предимно слънчево

През нощта в западната половина от страната ще преобладава ясно време, докато на изток облачността ще е значителна - предимно средна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в равнините, котловините и по поречието на Дунав ще има мъгла или ниска слоеста облачност.

Минималните температури ще са от - 1° до - 3° в котловините от Югозападна България, до 4° - 8° в североизточните райони.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

В петък на много места в Дунавската равнина, Лудогорието и Горнотракийската низина ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. След обяд ще се появи до умерен вятър от запад-северозапад и видимостта ще се подобрява. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево и почти тихо време с максимални температури между 8° и 13°, малко по-високи в крайните югозападни райони, в София - около 12°.

По Черноморието ще има ниска облачност или мъгла. След обяд видимостта ще се подобри. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°, температурата на морската вода - 11°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 2°.

През почивните дни ще бъде без валежи. В часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Около и след обяд видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до слънчево.

В събота ще е почти тихо и главно покрай Дунав и в отделни райони в Източна България мъглата ще се задържа, което ще задържи и дневните температури там до 3°-4°.

В неделя през деня вятърът от северозапад отново ще се усили до умерен и на по-малко места в страната ще има мъгла или ниска облачност. Сутринта все още ще е тихо, студено, с минимални температури между минус 5° и 0°, в югоизточните райони до 2°-3°, максималните ще са между 7° и 12°.