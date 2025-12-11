IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Няколко квартала в София без газ заради авария

Не е ясно кога газоподаването ще бъде възстановено

11.12.2025 | 18:00 ч. 2
БГНЕС

Газоподаването в няколко квартала на столицата е спряно заради авария. Без газ са кварталите “Витоша“, “Студентски град“, “Младост“, “Манастирски ливади“, “Малинова долина“, “Драгалевци“, “Симеоново“, “Кръстова вада“, “Панчарево“, “Дружба“, “Бистрица“ и “Хладилника“.

За аварията е потвърдила и доставчика “Овергаз”, съобщава Нова тв.

Газоподаването е спряно в 14 часа днес и все още няма информация кога се очаква да бъде възстановено.

 

