Дигиталният свят изкушава! Родители, общувайте с децата си

Забраната на социалните мрежи за деца под 16 години в Австралия цели да въведе граници в период, когато тийнейджърите са най-уязвими в търсенето на идентичност. Дигиталният свят изкушава с неограничени роли и бързи реакции, но отдалечава младите от реалния допир, емпатията и социалното израстване, което накърнява способностите им да се свързват в реалния живот. Затова подобна забрана цели въвеждане на форма на граница във време на безграничност. Темата коментира Мария Михайлова-Коцева, клиничен психолог и психотерапевт, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

Гостенката посочи, че тийнейджърството е период, в който родителските и институционалните авторитети се поставят под съмнение, а младият човек търси модели за идентичност. „Когато децата са в активно търсене на идентичност, свободията без ясни рамки може да ги обърка. Затова институциите въвеждат опора и ред“, заяви тя.

Влиянието върху психиката

Психоложката акцентира, че в социалните мрежи човек може да бъде всеки – дори без да бъде видян, и хората се свързват на базата на усещания, но не през допир и душевност. Според нея социалните мрежи отдалечават потребителите си да проявят душевността си.

В този двойнствен живот може да се превърне и в проблем, когато някой злоупотреби, търсейки полза за себе си.

Според Михайлова-Коцева това се влошава след пандемията, когато живият контакт и връзка се трансформира през опосредствано общуване, което се е отразило и на децата.

"В кабинета ми, след падането на локдауна, много тийнейджъри между 12 и 16 години споделяха, че им е трудно да се върнат към присъствено обучение. Предпочитаха онлайн формат. Това се отразяваше на успех, на дисциплина, на общуването с връстници… Това е начин децата да пораснат във време, когато ние сме се фокусирали да им подсигурим прагматичен, а не душевен живот".

Нужна ли точно забрана и какви ще последиците от нея?

В Австралия три четвърти от децата казват, че няма да спрат социалните мрежи, а тийнейджърите масово споделят начини да заобиколят забраната. Според събеседничката това е естествен стремеж на бунт срещу ограничения.

Свързани статии Австралия: първи ден след забраната на социалните мрежи за деца

„Децата в тази възраст – а пубертетът се измества към по-ниски години – имат апетит да изследват, да научават, да бъдат в ролята на възрастен, да влизат в лидерски позиции. Това им позволява да се социализират. Строгата забрана неизбежно води до бунт.“

Тя заяви, че „тоталното ограничение означава отказ да чуем интересите на децата“ и е това диктаторски стил на взаимодействие. Според нея трябва да разберем от какво се интересуват децата. Въпреки това забраната може да бъде временно решение, за да се въведе някаква форма на граница.

Добри идеи могат да бъдат създаване на „детски“ социални мрежи – с филтрирано съдържание и участие на самите деца по примера на детски телевизии в Германия.

Подобни мерки и в България?

Според Михайлова-Коцева е важно преди всичко да има диалог по темата, който за момента липсва. Тя коментира, че децата у нас са дигитално грамотни, често дори надграждат платформите. Но в тази възраст трябва да има удържаща роля, която възпитава търпение.

Социалните мрежи работят на принципа „искам и го получавам веднага“. Там няма изчакване и размисъл. Това влияе на способността за вземане на решения, посочи психоложката.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria