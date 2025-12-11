IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Повишени нива на фини прахови частици в София, ще мият улиците

От 1 декември 2025 г. отново е в сила и нискоемисонната зона за автомобили

11.12.2025 | 19:00 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Столичната община разпореди допълнително миене на улиците заради отчетени превишения на фините прахови частици. Мярката е част от постоянните усилия на общината за ограничаване на вторичното замърсяване, причинено от натрупаните прах и отпадъци по пътната мрежа, съобщават от пресцентъра на Общината.

Днес са отчетени превишения в нормите на концентрация на ФПЧ във въздуха при две станции на територията на София, съобщава БНТ.

Столичната община е изпратила актуална информация и конкретни препоръки до директорите на всички училища и детски градини на територията на общината.

От 1 декември 2025 г. отново е в сила и нискоемисонната зона за автомобили, като тази година тя е с разширен обхват и в нея е включен и т.нар. “голям ринг”.

Столичната община призовава гражданите за отговорно поведение и спазване на препоръките за намаляване на замърсяването, включително ограничаване на използването на лични автомобили и избягване на горенето на некачествени горива.

София миене на улиците фини прахови частици повишени нива ниско емисионна зона
